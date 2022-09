Ultime notizie di gossip 27 settembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 27 settembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 27 settembre 2022 troviamo le reazioni piccate di Renato Zero e Damiano dei Maneskin alla vittoria della Destra alle elezioni e le chat private tra Wanda Nara e Mauro Icardi pubblicate sui social dall'attaccante. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 27 settembre 2022:

Renato Zero sembra non aver accettato la vittoria alle elezioni della Destra. Il cantante sbrocca davanti all'hotel di Giorgia Meloni: "Votate le m...de che siete"...GUARDA IL VIDEO DI RENATO ZERO CONTRO LA MELONI

Anche Damiano David, frontman dei Maneskin, commenta il voto: "Oggi giorno triste per il mio Paese"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU DAMIANO DEI MANESKIN

Mauro Icardi si difende dopo la rottura con Wanda Nara pubblicando sui social le loro chat: "Quanto sei tossica"...LEGGI LA NEWS COMPLETA CON GLI AGGIORNAMENTI SULLA ROTTURA WANDA-ICARDI

Rihanna sarà protagonista dello show dell'intervallo del Superbowl 2023...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI RIHANNA

Louis Sarkozy, terzogenito dell'ex presidente francese, si è sposato in Provenza. Alla cerimonia c'era anche Carla Bruni...GUARDA LE FOTO DEL MATRIMONIO DEL FIGLIO DI SARKOZY

Ilary Blasi provoca i suoi follower in stile catwoman. Balli sensuali e un bacio in diretta...GUARDA IL VIDEO DA URLO DI ILARY BLASI

Alla scoperta di Anya Bondarenko, la procace centaura fa sognare sulla sua due ruote e non solo...GUARDA LE FOTO DI ANYA BONDARENKO