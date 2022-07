Ultime notizie di gossip 28 luglio 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 28 luglio 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 28 luglio 2022 troviamo Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 28 luglio 2022:

Chiara Ferragni risponde su TikTok alle accuse di Selvaggia Lucarelli sui presunti furti in albergo....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLO SCONTRO FERRAGNI-LUCARELLI

Michelle Hunziker sembra aver ritrovato finalmente la serenità con il nuovo compagno Giovanni Angiolini. I due in vacanza in Sardegna non riescono a stare lontani più di tanto...GUARDA LE FOTO DEI BACI APPASSIONATI DELLA NUOVA COPPIA HUNZIKER-ANGIOLINI

Francesco Totti dopo la rottura con llary Blasi avrebbe presentato la figlia Isabel alla nuova compagna Noemi Bocchi e la shiwgirl non l'ha presa per nulla bene...LEGGI LE ULTIME NOVITA' SULLA CRISI TRA TOTTI E ILARY....Curiosamente il trio dello scandalo si era già ritrovato nella stessa stanza non troppo tempo fa e avevano anche cenato insieme...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU COME SI SONO INCONTRATI TOTTI E NOEMI

Elisabetta Gregoraci illumina il palco dei Battiti Live. La sua scollatura vertiginosa non è passata per nulla inosservata...GUARDA LE FOTO DI ELISABETTA GREGORACI

Il presidente ucraino Zelensky e la moglie Olena finiscono in copertina su Vogue e scoppia la polemica...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU ZELENSKY