Zelensky e la moglie Olena su Vogue: "È una pessima idea"

La moglie del presidente Zelensky posa per la copertina di Vogue, scoppia la polemica

Scoppia la bufera sul presidente ucraino Zelensky e sulla first lady Olena per gli scatti pubblicati su Vogue. "Servizio fotografico di moda in tempo di guerra: pessima idea", così lo definisce, con un tweet il politico americano Ian Bremmer, presidente e fondatore di Eurasia Group. "Zelensky ha fatto un lavoro straordinario nel battere i russi nella guerra dell'informazione", aggiunge Bremmer.

zelensky has done an extraordinary job in beating the russians in information warfare



vogue wartime photo shoot:

bad idea pic.twitter.com/8O9jjlL5Gn — ian bremmer (@ianbremmer) July 27, 2022



Mentre il conflitto Russia/Ucraina continua, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la moglie Olena Zelenska hanno deciso di posare per il servizio di copertina della rivista Vogue, per richiamare ancora una volta l'attenzione sulla difficile situazione, che vede come protagonista tutto il popolo ucraino.

Il servizio fotografico è corredato dall'intervista fatta alla coppia presidenziale a cura di Rachel Donadio, mentre gli scatti sono firmati dalla fotografa Annie Liebovitz. Le reazioni dopo quelle esternate dal politologo Bremmer sono state numerose.

Ancora, "Servizi fotografici di moda in tempo di guerra, molto serio. Continuiamo a inviare all'Ucraina pacchetti settimanali di aiuti da miliardi di dollari per proteggere la "democrazia" ha invece osservato, con una certa dose di sarcasmo, Logan Hall del Daily Caller.

La rivista Vogue ha pubblicato una foto di Zelenska sulla copertina digitale, definendola il "volto del coraggio", e ritraendo la First Lady ucraina seduta all'interno dell'ufficio presidenziale vestita con pantaloni neri e top bianco. In altri scatti pubblicati sull'account della rivista, si vede ancora la First lady fra le macerie del Paese e in compagnia dei soldati di Kiev.

Olenza Zeleska risponde alle polemiche con un twitt circa la scelta di affidarsi al sapiente obiettivo della fotografa-star e alle penne di Vogue sembra però essere stata ponderata dalla presidenza a Kiev, visto che sul profilo si pubblica anche un backstage del servizio fotografico in cui si vede il presidente ucraino collaborare al servizio.

First Lady @ZelenskaUA: “To be on the #Vogue cover is a great honor and dream of many successful and prominent people of the world. The only thing I wish for all of them is that it is not because of war in their countries.”



Read full: https://t.co/yYDQKjUw6r

📸 @annieleibovitz pic.twitter.com/QZhiqfM15p — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 27, 2022

Olena Zelenska in persona sembra poi rivendicare questa scelta con un commento pubblicato sul profilo Twitter del ministero ucraino degli Esteri e che ha tutto il tono di essere la risposta della First lady alla polemica: "Essere sulla copertina di Vogue è un grande onore e un sogno per molte persone in vista e di successo nel mondo. L'unica cosa che auguro a tutti loro è che ciò non accada perché c'è una guerra nel loro Paese".