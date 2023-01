Ultime notizie di gossip 3 gennaio 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 3 gennaio 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 3 gennaio 2023 troviamo l'esibizione da lasciare di stucco di Elodie al concerto di Capodanno a Roma, Chiara Camerra che porta in tribunale Tara Gabrieletto per lesioni alla figlia e il grave incidente sulla neve per l'attore Jeremy Renner. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 3 gennaio 2023:

Marianna Aprile conquista In Onda

Veronica Gentili infiamma il Capodanno con un vestito rosso fuoco

Dopo anni è emerso il motivo per cui Anna Moroni ha lasciato La prova del cuoco.

L'aereo è in ritardo e Sperandeo decide di "minacciare" l'equipaggio

L'influencer Chiara Camerra accusa l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Tara Gabrieletto: "Il suo cane ha sfigurato la mia bambina".

Elodie scatenata al concerto di Capodanno a Roma

Jeremy Renner, che interpreta Occhio di Falco nei film della Marvel, ha subito un grave incidente

Il principe Harry si scaglia contro la famiglia reale: "Rivorrei mio padre e mio fratello".