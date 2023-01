Veronica Gentili, mini vestitino rosso e gambe in mostra. Foto da urlo

Veronica Gentili, la foto da urlo su Instagram lascia i fan a bocca aperta

Veronica Gentili "scappa" via dall'Italia. La conduttrice di Controcorrente, talk show politico in onda su Rete 4, ha deciso di partire lontano per festeggiare al meglio il suo capodanno. A rivelarlo è la stessa giornalista firma del Fatto Quotidiano, pubblicando delle foto su Instagram. "La vita è un gioco da prestigiatori", scrive la Gentili nel suo post. "Vi auguro di non perdere mai l’equilibrio e di tenere sempre a bada la follia, ricordandovi però di non perderla mai. Buon anno amici miei".





Veronica Gentili lascia Controcorrente, a sostituirla è Alessandra Viero

Come è accaduto verso la fine della scorsa estate, Veronica Gentili ha lasciato momentaneamente lo studio di Controcorrente per godersi le meritate vacanze natalizie. A sostituirla, anche questa volta, è la collega Alessandra Viero che, secondo i sondaggi di affaritaliani.it, sarebbe addirittura "più amata" rispetto alla conduttrice titolare.