Ultime notizie di gossip 30 agosto 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 30 agosto 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 30 agosto 2022 troviamo Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 30 agosto 2022:

Possibile ritorno di fiamma tra Bradley Cooper e Irina Shayk, ex di Cristiano Ronaldo. I due si sono ritrovati alle Bahamas....GUARDA LE FOTO DELLA REUNION TRA BRADLEY COOPER E IRINA SHAYK

Frah Quintale è stato denunciato dai sindacati di Polizia (Uisp) per aver pubblicato sui social un meme con maiali vestiti da agenti...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU FRAH QUINTALE

Fedez risponde all'attivista Serena Mazzini: "Nono sono guarito dal tumore in 3 giorni"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA POLEMICA FEDEZ-MAZZINI

Derubata in via Pagano a Milano l'ex moglie di Paolo Berlusconi, Antonella Costanzo. La rapina ha fruttato 500mila euro...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA EX MOGLIE DI Paolo BERLUSCONI

Paola Turci è ricoverata in ospedale per un trauma cranico dopo una caduta. La moglie Francesca Pascale: "Anima grande, ti amo"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'INFORTUNIO DI PAOLA TURCI

Il canale francese BFM TV è pronto a mandare in onda un documentario che svela i veri motivi sulla la lite tra il principe William e il fratello Harry...LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SULLA ROYAL FAMILY

Mbappé continua a farsi paparazzare in compagnia della trans Ines Rau. I due non conferma ma le prove sono inoppugnabili...GUARDA LE FOTO DELLA COPPIA MBAPPE'-INES RAU

Ilary Blasi saluta l'estate con uno scatto in topless che ha mandato in visibilio i social...GUARDA LA FOTO CALDISSIMA DI ILARY BLASI