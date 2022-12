Ultime notizie di gossip 30 dicembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 30 dicembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 30 dicembre 2022 troviamo putroppo due tristi addii, quello di Pelè e Vivienne Westwood, entrambi scomparsi nelle scorse ore. Alessandra Viero è invece stata scelta dai lettori di Affaritaliani.it come il nuovo volto di Controcorrente. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 30 dicembre 2022:

E' morto Pelè, il calcio lo ricorda con commozione...GUARDA I GOL PIU' BELLI DI O REY

E' morta Vivienne Westwood, la regina del punk inglese...LEGGI LA BIOGRAFIA COMPLETA DELLA STILISTA

L'ex kickboxer Andrew Tate, dopo lo scontro social con Greta Thumberg, è stato arrestato in Romania con l'accusa di sfruttamento sessuale...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ARRESTO DI ANDREW TATE

I telespettatori hanno deciso: Alessandra Viero è preferita a Veronica Gentili per la conduzione di Controcorrente...GUARDA LE FOTO DELLA GIORNALISTA E SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SU DI LEI

Silvia Toffanin non parteciperà a Sanremo 2023 ma si dice che in realtà l'invito non sia mai arrivato...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL MISTERO DELLA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA TOFFANIN