Ultime notizie di gossip 5 dicembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 5 dicembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 5 dicembre 2022 troviamo la foto scandalosa pubblicata da Viktoria dei Maneskin su Instagram e le critiche aspre a Mara Venier sui social. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 5 dicembre 2022:

Ivana Knoll, la tifosa croata che ha rischiato l'arresto in Qatar per le curve, ha portato fortuna anche all'Inghilterra...GUARDA IL VIDEO DELLA SOSTA IN SPIAGGIA DI IVANA KNOLL

Mara Venier si dice preoccupata per la salute del marito ma alcuni spettatori la contestano: "Però stai in TV"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUGLI ATTACCHI A MARA VENIER

Fabrizio Moro si confessa tra psiconalisi e anedotti come il litigio con Renato Zero...LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA A FABRIZIO MORO

Stefano De Martino ha rivelato qual è la donna migliore che abbia mai avuto sotto le lenzuola...SCOPRI CHI E' L'AMANTE MIGLIORE SECONDO DE MARTINO

Fagnani co-condurrà con Amedeus una serata del Festival di Sanremo 2023...LEGGI LE ULTIME NOTIZIE DALL'ARISTON

Viktoria dei Maneskin sfida la censura di Instagram pubblicando una foto seduta sul water...GUARDA L'IMMAGINE SCANDALOSA DI VIKTORIA