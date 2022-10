Ultime notizie di gossip 5 ottobre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 5 ottobre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 5 ottobre 2022 troviamo la scollatura mozzafiato di Maria Mazza in mostra sui social, la piccata risposta di Ilary Blasi al "Rolex" di Totti e la sconvolgente verità di Cristina Capotondi sulla figlia. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 5 ottobre 2022:

Ilary Blasi e la sua ripicca non troppo velata all'ex marito Francesco Totti sui social. La showgirl ha pubblicato un selfie davanti a un negozio della Rolex...GUARDA LA FOTO DELLA VENDETTA DI ILARY BLASI

La tifosa del Bari e star di Olyfans che ha mostrato il lato B allo stadio per festeggiare la vittoria dei Galletti sul Brescia è finita nei guai. E' partita l'indagine per atti osceni in luogo pubblico...LEGGI LE ULTIME NEWS SULLA SEXY TIFOSA DEL BARI

E' morta Tennesse Loretta Lynn, star del country americana che ha fatto ballare intere generazioni...LEGGI LA BIOGRAFIA DI TENNESSE LORETTA LYNN

Cristina Capotondi rivela che la figlia Anna non è di Andrea Pezzi. I due si erano lasciati ma il conduttore televisivo le è stato accanto nella gravidanza..LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL SEGRETO DI CRISTINA CAPOTONDI

Maria Mazza sorprende i suoi fan con una panoramica della sua scollatura estrema nel dietro le quinte di Avanti un altro...GUARDA LE FOTO DA URLO DI MARIA MAZZA

La comica Gegia è stata tra le più critiche nei confronti di Marco Bellavia, uscito dalla casa del GF VIP 7 per curarsi dalla depressione, ma dato che è una psicologa iscritta all'albo rischia ora la sospensione....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA POLEMICA CON GEGIA