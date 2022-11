Ultime notizie di gossip 8 novembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 8 novembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 8 novembre 2022 troviamo le gravi accuse di Selvaggia Lucarelli al programma Le Iene e quelle di molestie da parte di Sonia Grey all'ex direttore di Rai3. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 8 novembre 2022:

Chiara Ferragni in collaborazione con Balocco ha lanciato il suo pandoro per Natale. Parte del ricavato andrà in beneficienza...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL PANDORO DI CHIARA FERRAGNI

Selvaggi Lucarelli attacca Le Iene dopo il caso di doppio sucidio legato a una truffa online di un 64enne ai danni di un giovane: "Programma socialmente pericoloso"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ATTACCO DELLA LUCARELLI A LE IENE

Sonia Grey denuncia le molestie da parte dell'ex direttore di Rai3, Franco di Mare: "Subivo le palpate davanti a tutti"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLE ACCUSE DI SONIA GREY A FRANCO DI MARE

Checco Zalone torna a teatro con l'imitazione di Putin...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL NUOVO SPETTACOLO DI CHECCO ZALONE

Scopri Caroline Garcia, la nuova stella delle WTA Finals che ha domato la "tigre" Sabalenka...GUARDA LE FOTO DELLA NUOVA REGINA DEL TENNIS CAROLINE GARCIA