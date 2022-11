Chiara Ferragni, dopo l'uovo arriva il pandoro: quanto costa il dolce griffato

Chiara Ferragni lancia il suo pandoro su Tik Tok: quanto costa e dove trovare il "dolce rosa"

Un breve video su Tik Tok, prima degli acquirenti, poi della stessa influencer: così Chiara Ferragni ha ufficializzato la messa in commercio di un pandoro griffato Ferragni, merito della collaborazione con Balocco. L’imprenditrice, già annunciata come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, si riconferma protagonista nel mercato dei dolci delle Feste, dopo che nei mesi passati aveva lanciato il suo uovo di Pasqua.

E, proprio come l’uovo, anche il pandoro è inconfondibile, dal packaging rosa con il marchio dell’influencer, presente anche sul fiocco rosso, mentre Chiara compare nelle caricatura di “Babbo Natale” alla guida della slitta delle renne magiche. All’interno della confezione del pandoro, poi, una bustina di zucchero a velo rosa e uno stencil che riproduce il logo Ferragni, per decorare il dolce e renderlo ancora più personalizzato. Una sorpresa gradita da tutti i fan.

Pandoro di Chiara Ferragni, parte del ricavato sarà donato in beneficenza

Ma quanto costa il pandoro di Chiara Ferragni? Gli utenti che lo hanno acquistato hanno commentato certificando un prezzo tra i 9 e i 10 euro. Il nuovo dolce delle Feste griffato può essere acquistato nei punti vendita Tigros e nei supermercati Decò, oltre ovviamente al sito ufficiale della Balocco.

Proprio l’azienda produttrice di dolci specifica che l’operazione servirà anche per beneficenza; una parte del ricavato infatti sarà devoluto all’Ospedale Regina Margherita di Torino, per aiutare la ricerca nelle cure terapeutiche per bambini con Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.