Ultime notizie di gossip 8 settembre 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 8 settembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 8 settembre 2022 troviamo il nuovo amore di Elisabetta Gregoraci, molto più giovane di lei, e l'ultima puntata della fiction Totti-Blasi. Francesca Verdini incanta il lido di Venezia con al fianco Matteo Salvini. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 8 settembre 2022:

La storia d'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbe andando a gonfie vele, tanto che il Pupone l'ha portata nel suo ristorante del cuore. Ilary Blasi invece resta da sola ma si consola con i comfort di un ristorante di lusso...LEGGI LE ULTIME NEWS SULLA ROTTURA TOTTI-BLASI

Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata con il nuovo compagno al Twiga, il locale in Sardegna dell'ex Flavio Briatore. Si tratta di Giulio Fratini, di 12 anni più giovane di lei...GUARDA LE FOTO DELLA NUOVA COPPIA GREGORACI-FRATINI

Francesca Verdini si è presentata al Festival di Venezia per la presentazione del docufilm su Zeffirelli, di cui è produttrice, insieme al compagno Matteo Salvini...GUARDA LE FOTO DELLA COPPIA SALVINI-VERDINI AL LIDO...L'attenzione del pubblico e dei fotografi però è tutta per il decollete...GUARDA LE FOTO DEL LOOK SPREGIUDICATO DI FRANCESCA VERDINI