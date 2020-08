'La partita' organizzata da Hormoz Vasfi. In campo Mihajlovic e Briatore

È sceso in campo, ma non come allenatore. Casacca, calzoncini e scarpini, Sinisa Mihajlovic è ritornato sul rettangolo verde per giocare a calcio. L’occasione una partita tra amici organizzata dal magnate e petroliere iraniano Hormoz Vasfi noto per i suoi rendez vous calcistici serali nella splendida cornice dell’hotel Cala di Volpe.

Ed è proprio lì che eccellenze sportive ed ex, personaggi dello spettacolo che conta, imprenditori di successo e amici stretti di Hormoz Vasfi si danno appuntamento sotto la sua attenta regia per sfidarsi quasi ogni sera. La partita con Sinisa Mjhailovic non è risultata una delle tante ma "la partita". Per tutti quelli che c'erano, è stata un’emozione particolare, vederlo così, sorridente e pronto a rimettersi in pista.

Sinisa sta bene e ha giocato quasi per tutta la durata dell’incontro. Tra gli spettatori, un quintetto speciale per lui, la moglie Arianna e i suoi figli, oltre al suo ex presidente ai tempi della Fiorentina Andrea Della Valle. Nessuno è voluto mancare all'appuntamento tra i quali l’ex compagno di squadra Dario Marcolin, suo vice per un po' e soprattutto suo grandissimo amico, Paolo Bonolis da sempre grande tifoso dell’Inter.

La competizione non è affatto mancata tra le due formazioni a cui si è aggiunto un bomber d’eccezione che ha voluto assolutamente partecipare alla sfida scendendo in campo nel secondo tempo, Flavio Briatore, che ha lasciato la firma sulla gara con uno splendido gol. E così dopo aver ripreso a giocare anche a padel, altra sua grande passione, Sinisa ha rimesso il suo agonismo e la sua grinta su un campo da calcio, come ai vecchi tempi e come lui ci ha dimostrato. Sinisa is back!