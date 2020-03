USA. La dieta sportiva dei nonni per la salute degli americani

Tutti ormai sanno che l’obesità rappresenta negli Stati Uniti, più di ogni altro paese, il più grande problema sia delle persone che della sanità pubblica.

Ed allora l’imperativo è stare in salute facendo esercizio. Evitando però di annoiarsi. La noia è già un nemico difficile da combattere per uno sportivo figuriamoci cosa possa rappresentare per un ‘naturalmente rilassato’.

Dall’America uno studio ci conferma che, ancora una volta, le soluzioni dei nostri nonni probabilmente sono ancora valide.

Diversificare, il segreto per superare la noia nell'attività fisica

Infatti secondo uno studio diretto dalla professoressa statunitense Susan Malone dell’Università di New York il segreto dell’allenamento sta nella varietà di esercizi fisici che possiamo fare ogni giorno in una combinazione di casa, fuori casa e palestra.

Una serie di movimenti che ogni giorno dovremo fare senza programmazione e che ci permettono comunque di bruciare calorie.

Ed allora, anche per quelli che di allenato hanno solo le dita della mano frenetiche sull’iphone, non sarà impossibile perlomeno salire le scale con costanza, camminare, pulire casa o lavare la macchina.

Probabilmente per molti meno noioso e faticoso di ore e ore in palestra.

Secondo lo studio, fatto analizzando lo stile di vita di 1000 adulti (non sportivi professionisti chiaramente) in diversi paesi del mondo nell’arco di un triennio, dal 2003 al 2006 gli americani più in forma erano quelli abituati a diversificare l’attività fisica quotidiana.

Tra i risultati dell’analisi, pubblicata su’ Translational Behavioral Medicine’, si è potuto notare che le attività sportive e fisiche delle persone erano per il 30% il camminare ( almeno 4 volte alla settimana per 40 minuti), e poi ballare ed andare in bicicletta.

E i medici sostengono pure che il muoversi, con costanza altro aspetto indispensabile, facendo movimento grazie ad attività differenti potrà avere effetti benefici anche sul nostro cervello che riuscirà a cancellare molto più rapidamente la parola ‘noia’.

Oltre il 40% dei sedentari visti nello studio ha presentato problemi di salute cronici e abitudini assolutamente dannose come il vizio del fumo.

Una guida al movimento, pubblicata dal U.S. National Heart, Lung and Blood , rilancia i risultati dello studio. Vengono indicate le attività raccomandate:

tra le sportive

correre in bicicletta, almeno 8 km in 30 minuti

giocare a pallavolo 45-60 minuti

fare aquagym 30 minuti

nuotare 20 minuti

giocare a pallacanestro tra i 15 e 20 minuti

correre 15 minuti coprendo almeno 2,5 km

tra le non sportive

salire le scale almeno due volte al giorno

pulire la casa

lavare la macchina

dal supermercato a casa con le borse della spesa

camminare tre volte alla settimana e poi aumentando leggermente

E così, distraendo un po’ la mente dalla fatica e facendo diventare l’allenamento uno stile di vita si può’ raggiungere obiettivi ottimali nel fisico, nella salute e nella mente. Provare per credere.