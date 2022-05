18 giugno, Giornata Mondiale del pic nic

Il pic-nic torna protagonista del nostro tempo libero, il 18 giugno si festeggia la sua Giornata Mondiale

Si festeggia il 18 giugno, la Giornata Mondiale del pic nic, soprattutto celebrarla sarà un'occasione per ritrovarsi in compagnia di amici e parenti all'aria aperta, dove non mancherà del buon cibo e vino. Le origini della tadizione del pic nic sono inglesi, a testimoniarlo c'è il termine che compare nel 1748, nell'Oxford English Dictionary, dal significato di colazione /merenda / gita.

Più comunemente, si pensa che il pic nic sia nato in Francia, grazie ai celebri quadri degli impressionisti francesi Edouard Manet o Claude Monet, esposti al museo D'Orsay di Parigi, che ritraggono le scene dei déjeuner sur l'herbe. La tradizione, però, vuole che a dare avvio a questo rito sono stati proprio gli aristocratici francesi del XVII secolo che, spesso costretti a pranzi scanditi da un rigido cerimoniale, sentirono l’esigenza di rilassarsi con ritrovi più informali.

Negli ultimi due anni, complice la pandemia, l'esigenza di stare all'aria aperta e riscorprire il piacere di entrare a contatto con la natura, ha spinto maggiormente le compagnie a ritrovarsi a organizzare dei pic nic. In special modo, durante il fine settimana molte persone organizzano delle gite fuori per evadere dal ritrmo frenetico della città. Ecco, che alcuni scelgono di rifugiarsi e gustare le specialità enograstronomiche locali, mentre altri preparano da casa il classico cesto, con dentro cibi veloci da condividere in compagnia stando seduti sulla classica coperta a quadri, adagiata su un verde prato.

Quindi, il 18 giugno sarà un'occasione in più per ritrovarsi e celebrare un'altra tradizione ritrovata.





Leggi anche: