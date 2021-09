Aborto, Papa: "C'è abitudine all'omicidio, come affittare sicari"

"Noi siamo vittime di una cultura dello scarto... Lo scarto dei bambini che non vogliamo ricevere e con quella legge dell'Aborto li rimando al mittente. Oggi questo e' diventato un modo normale, un'abitudine bruttissima, e' un omicidio". Cosi' Papa Francesco a braccio, ricevendo in udienza i partecipanti all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia per la Vita. "Per capirlo bene - ha continuato il Pontefice - ci aiuta farci una doppia domanda: e' giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? E' giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Questo e' l'Aborto".

Eutanasia: Papa, in tanti Paesi e' "nascosta", medicine care

"In tanti Paesi c'e' la legge dell''eutanasia nascosta', come la chiamo io, in cui le medicine sono care e se ne danno la meta'. Questo significa accorciare la vita degli anziani". Cosi' Papa Francesco a braccio, ricevendo in udienza i partecipanti all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia per la Vita. Il Pontefice ha sottolineato che oggi si e' vittime di una cultura dello scarto, da una parte i bambini (aborto) e dall'altra gli anziani che "sono le radici di saggezza della nostra civilta' e la nostra civilta' li scarta