Accoltella il marito nella notte, la lama sfiora la carotide ma si salva

Taranto, accoltella il marito in piena notte, i due 36enni avevano discusso violentemente. Salvo per miracolo, accusa la moglie

Notte al limite della tragedia per una coppia di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, entrambi di 36enni, sposati da due. Dopo una precedente lite, la donna svegliatasi nel bel mezzo della notte, prende un coltello da cucina e accoltella il coniuge al collo, probabilmente nel tentativo di tagliargli la gola. La lama ha infatti sfiorato la carotide dell'uomo, salvo per miracolo.

E' stata la vittima stessa a chiamare il 118 chiedendo l’intervento urgente dei soccorsi, riporta Quotidiano di Puglia. I sanitari giunti sul posto, dopo aver tamponato la ferita, hanno portato l'uomo con codice rosso all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, per poi trasferirlo al Santissima Annunziata di Taranto in chirurgia vascolare.

Rimangono diverse ombre sulle ragioni del gesto. I carabinieri della stazione di San Marzano e della compagnia di Manduria intervenuti su richiesta della struttura sanitaria indagano. In un primo momento la vittima ha raccontato di essere stato aggredito da una persona incappucciata che era poi fuggita attraverso le scale.

Versione però, forse dopo aver preso coscienza della gravità della ferita, cambiata dalla stessa vittima. La storia ha quindi fatto emergere un’origine familiare dell'accaduto. Pare che la sera precedente prima di andare a letto, c’era stata una accesa discussione tra i due. Non si conoscono i particolari della discussione né di cosa sia accaduto dopo. I due coniugi che non hanno figli vivono soli in casa. Non sono chiare neanche le ragioni che hanno spinto l’uomo a coprire in un primo momento la moglie.

