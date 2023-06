Cronache

Mercoledì, 14 giugno 2023 Acerra, bimba di 5 anni muore cadendo dal balcone. Nuovo caso Caivano? Indagini in corso La Procura di Nola ha disposto accertamenti per ricostruire l'accaduto. Sono in corso le indagini per stabilire, anzitutto, chi fosse presente in casa Di Redazione Cronache