Acqua aromatizzata un toccasana? Allarme cuore e glicemia: marche da evitare

L'acqua aromatizzata può far male alla salute. Ecco perché

L’ultima moda dell’estate è quella di acquistare acqua aromatizzata, da consumare nelle torride giornate d’estate per dissetarsi assaporando il gusto della frutta e di alimenti simili. Si tratta infatti di una soluzione ideale per soddisfare il desiderio di consumare una bibita analcolica con un'alternativa più salutare. Eppure non è tutto ora quel che luccica, perché l’acqua aromatizzata può fare molto male alla salute.

Il rischio che si nasconde dietro gli acquisti massivi e “a cuor leggero” al supermercato è di non leggere attentamente l’etichetta oppure scegliere preparati a livello industriale. Spesso infatti la maggioranza dei prodotti che troviamo sugli scaffali contiene troppo zucchero e/o dolcificanti che nuocciono alla salute. Come riporta Cefalunews infatti, leggendo tutto l’elenco di ingredienti riportati in etichetta si potrebbero trovare tantissimi ingredienti, ben oltre i millantati ”acqua, frutta e verdura”, ovvero anche dolcificanti, succhi di frutta concentrati, aromi, acidificanti, conservanti e coloranti.