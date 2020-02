Acquisti online con carte di credito clonate, bottino da 65 mila euro

Sono finiti in manette sei francesi di origini magrebina che clonavano bancomat per fare acquisti online. La banda agiva nella zona della riviera ligure. Sono stati tutti condannati dal Tribunale di Marsiglia. erano stati arrestati un mese fa in un’operazione congiunta di Squadra mobile di Imperia e polizia d’Oltralpee su furti di carte Bancomat e successivi prelievi fraudolenti. Nel mirino dei malviventi c'erano soprattutto anziani e turisti ai quali riuscivano a rubare il bancomat durante prelievi agli sportelli bancari o nei distributori di carburante.

Le indagini, dirette da Giuseppe Lodeserto e coordinate dal procuratore capo Alberto Lari, erano andate avanti un anno e alla fine gli inquirenti erano riusciti a raccogliere prove tali da convincere i colleghi francesi a collaborare per gli arresti e i successivi procedimenti penali. Condanne tra 8 mesi e 4 anni di reclusione, oltre al pagamento di migliaia di euro di ammende. L'operazione, denominata “Bengodi”, ha permesso di recuperare 46 mila euro in contanti. I sei arrestati agivano, oltre che in Italia, anche in Spagna e Francia. I colpi sono stati messi a segno, oltre che a Imperia, anche a Savona, in Piemonte e Valle d'Aosta. Gli investigatori hanno stimato almeno un centinaio di prelievi ai Bancomat, con carte e codici sottratti a 35 persone, per un totale di 65mila euro.