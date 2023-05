Aerei, l'alluvione fa saltare lo sciopero: proteste rinviate al quattro giugno

Sciopero aerei 19 maggio annullato: stop rinviato a giugno

E' stato rinviato al 4 giugno lo sciopero del trasporto aereo previsto domani 19 maggio. La decisione è stata presa dai sindacati "a seguito della drammatica situazione in Emilia Romagna, un’emergenza di carattere nazionale che dal punto di vista dei trasporti ha interessato interamente la linea adriatica causando il blocco sia stradale che ferroviario", fanno sapere Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo.

Ad annunciare lo spostamento è stato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che nel corso del question time al Senato ha affermato: “Desidero ringraziare i responsabili nazionali del trasporto aereo di Cgil, Cisl, Uil e Ugl che dopo nostra richiesta e vista la situazione in Emilia Romagna hanno deciso di sospendere e rinviare a giugno lo sciopero del trasporto aereo fissato per domani. Li ringrazio per la sensibilità e la pronta accoglienza di quanto richiesto”, ha dichiarato il vicepremier.

“Lo sciopero nazionale - specificano le organizzazioni sindacali - sarà riprogrammato il 4 giugno, considerata la particolare situazione che si trovano ad affrontare gli 11 mila lavoratori del comparto, con salari insufficienti e scarse tutele”. “Oggi rispondiamo con grande senso di responsabilità all’emergenza del Paese, anche su sollecitazione del governo - concludono le organizzazioni sindacali - ma allo stesso tempo chiediamo a tutte le parti in causa di dimostrare la stessa responsabilità adoperandosi per risolvere questa urgente questione contrattuale per arrivare in tempi brevi al rinnovo di un contratto che le lavoratrici e i lavoratori dell’handling aspettano ormai da sei anni”.