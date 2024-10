Agente in pensione uccide la moglie per strada e poi si toglie la vita

Dramma nel foggiano, un uomo ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. La donna è morta

Uomo spara alla moglie per strada e si toglie la vita. Si tratta di un agente della polizia penitenziaria ormai in pensione che, nel parcheggio di un supermercato a San Severo, nel Foggiano, ha prima rivolto l'arma contro la coniuge e poi l'ha usata per uccidersi.

La donna 56enne prima ricoverata in ospedale in condizioni disperate è morta nel policlinico Riuniti di Foggia Celeste Palmieri ,uccisa dal marito 59enne Mario Furio (e non Furo come si era appreso in un primo momento).