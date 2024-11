I 7 migranti devono lasciare l'Albania: i giudici di Roma rimandano alla Corte europea

Caso Albania: ecco la sentenza dei giudici

Il Tribunale di Roma ha poco fa emesso la sua sentenza sul caso dei sette migranti arrivati venerdì scorso nel centro per i rimpatri costruito in Albania stabilendo il divieto di trattenimento nel centro per il rimpatrio.

La sezione immigrazione del tribunale di Roma ha rimesso il caso dei migranti trattenuti nel centro in Albania alla Corte di giustizia europea sospendendo il provvedimento di convalida del trattenimento. La decisione riguarda sette migranti, egiziani e bengalesi, che ora si trovano all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Allo scadere dei termini di convalida i sette migranti dovranno lasciare il centro di Gjader

“Un’altra sentenza politica non contro il governo, ma contro gli italiani e la loro sicurezza. Governo e Parlamento hanno il diritto di reagire per proteggere i cittadini, e lo faranno. Sempre che qualche altro magistrato, nel frattempo, non mi condanni a sei anni di galera per aver difeso i confini…”. Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini sulla sentenza del Tribunale di Roma.

Ricordiamo che si tratta dell'ennesima sentenza sul tema dopo quelle di due settimane fa in cui i giudici avevano imposto il ritorno in Italia dei primi migranti portati in Albania perché i loro paesi di origine, dove dovevano essere rimpatriati, sono stati ritenuti "non sicuri".