Alghero, follia di un operatore ecologico: spara a 2 colleghi, poi si suicida

Alghero, un operatore ecologico spara a due colleghi e poi si toglie la vita con un colpo in testa

Un dipendente dell'ecocentro di Alghero (Sassari) ha sparato alcuni colpi di pistola contro il direttore dell’impianto e un collega e poi si è tolto la vita. L'uomo si chiamava Antonio Urgias e aveva 42 anni. I due feriti, invece, sono Sergio Florulli e Ivan Cherchi.

Il fatto è avvenuto all'alba, in località Ungias-Galante', nella zona artigianale della cittadina sassarese. I due colleghi sarebbero rimasti feriti alle gambe e sono stati trasportati in ospedale, e non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo quanto appreso, un altro collega ha cercato di intervenire per impedire il gesto estremo dell'uomo che ha fatto fuoco, senza però riuscirci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non si conoscono, al momento, i motivi del gesto.