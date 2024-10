Alluvione a Valencia: oltre 90 vittime, emergenzia si sposta in Andalusia. Polemica contro il governo sui ritardi nei soccorsi

Maltempo, in Spagna oltre 90 morti in tutto il Paese a causa delle alluvioni: tra le città più colpite Valencia

Sono almeno 95 i morti causati dalle inondazioni che hanno colpito Valencia e i suoi dintorni. Lo hanno reso noto i soccorritori secondo quanto riportano i media locali. Le vittime registrate a Valencia sono 92, una nella provincia di Malaga e 2 in Castilla-La-Mancha.



Il leader regionale di Valencia, Carlos Mazon, ha dichiarato ai giornalisti questa mattina che alcuni corpi sono stati rinvenuti dalle squadre di soccorso che sono riuscite a raggiungere le zone precedentemente isolate dalle inondazioni."Purtroppo possiamo confermare che alcuni corpi sono già stati ritrovati, ma per rispetto delle famiglie non daremo ulteriori dettagli", ha detto Mazon.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato che un numero imprecisato di persone risulta disperso a causa delle inondazioni e ha chiesto ai cittadini di agire con "grande cautela" ed evitare di muoversi se non necessario. Il governo spagnolo ha istituito un comitato di crisi, secondo quanto riportato dal Palazzo della Moncloa. Sarà presieduto da Sánchez e coordinerà il lavoro della Guardia Civil, della Polizia Nazionale, della Direzione Generale della Protezione Civile e dell'Unità Militare di Emergenza.

Martedì sono entrati in vigore avvisi di pioggia estrema per alcune aree, tra cui Valencia, secondo l'Agenzia meteorologica spagnola, AEMET. Questi avvisi prevedevano un potenziale di 200 mm di pioggia in meno di 12 ore. In alcune località, le stime delle precipitazioni sono state superate in periodi di tempo ancora più brevi. Chiva, che si trova a est di Valencia, ha ricevuto 320 mm di pioggia in poco più di quattro ore, secondo l' European Severe Weather Database. Inondazioni anche a Murcia e Malaga e nei dintorni, dove sono caduti oltre 100 mm di pioggia.

Dichiarati 3 giorni di lutto nazionale

Il governo spagnolo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale a partire da domani per le vittime dell’ondata di maltempo che ha colpito le comunità autonome di Valencia e Castilla-La Mancha.

Polemiche sui ritardi nei soccorsi

L'emergenza maltempo si è spostata anche in Andalusia, nell’area a sud-ovest di Valencia. Il Consiglio della Regione autonoma spagnola ha attivato il Piano di emergenza a causa del grave rischio di inondazioni nelle campagne di Cadice. La decisione è stata presa dopo che l'Aemet, l'agenzia meteorologica statale, ha aggiornato l’allerta per la pioggia da arancione a rossa.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è anche scoppiata la polemica politica sulla gestione dell’emergenza da parte del presidente della regione di Valencia, Carlos Mazón, accusato di aver sottovalutato la gravità dell’alluvione. Si contestano i ritardi dell’amministrazione nell’informare la popolazione su come mettersi in salvo. Una prima allerta "rossa" era stato lanciato ieri alle 7, ma solo alle 20:15, quando gran parte dell’area era già inondato.

Nel frattempo il gestore delle infrastrutture ferroviarie ha fermato la circolazione di tutte le linee nella Comunità Valenciana e dell’alta velocità tra Madrid e Barcellona. Anche le operazioni negli aeroporti, porti e autobus sono state sospese, e le scuole e università rimangono chiuse.