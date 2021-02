Ambasciatore morto, gaffe della Lorenzin nel tweet di cordoglio: "Metti nome"

Gaffe dell'ex ministra della Salute Lorenzin in un tweet di cordoglio per la morte in Congo dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Iacovacci. Nel post pubblicato, infatti, a un certo punto, dopo la parola carabiniere, si legge "(metti il nome)". L'errore presumibilmente è da attribuire a chi segue la comunicazione social della dem. Forse la Lorenzin ha girato il messaggio da pubblicare a chi avrebbe dovuto occuparsi del post ma quest'ultimo non si è accorto dell'indicazione.