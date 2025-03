Romano Prodi tira i capelli della giornalista Mediaset Lavinia Orefici: "Non è un gesto violento, ma...". L'analisi della "profiler" 

L'interpretazione della "Profiler" sulla reazione di Romano Prodi

Da giorni si discute attorno alla famosa reazione di Romano Prodi ad una domanda di una giornalista Mediaset, Lavinia Orefici, su Ventotene. Reazione che è stata ripresa e trasmessa da più angolazioni ed alla fine, grazie ad un video girato da una telecamera de La7 si vede come l'ex Premier tiri per i capelli la donna. Un gesto che Prodi ha negato ad inizio scandalo di aver compiuto e che ha ulteriormente acceso gli animi dei commentatori.

Abbiamo chiesto alla Dottoressa Cristina Brasi, psicologa, criminologa e soprattutto una delle poche e più stimate "profiler" d'Italia, cioè una persona che sa leggere ed interpretare i gesti delle persone, cosa c'è dietro, anzi, dentro la reazione di Prodi, dal tono della risposta al gesto finale dei capelli.

"Innanzitutto vorrei precisare che non voglio giudicare il gesto e la reazione di Romano Prodi ma mi limito, attraverso l'analisi dei filmati la cui qualità tra l'altro non è nemmeno ottimale, a cercar di capire, a leggere nei suoi gesti la situazione che si è creata. Nel gesto di Prodi, soprattutto in quella tirata dei capelli della giornalista, non ci sarebbe la volontarietà di compiere un'azione violenta ma si tratta più di un comportamento di ordine reattivo dettato da una mancata inibizione del controllo probabilmente correlata alla sua non più giovane età. Il suo gesto da un certo punto di vista è più leggibile ed interpretabile come un monito, una sorta di atteggiamento educativo con i tratti tipici della società di qualche tempo fa di un adulto nei confronti di una persona più giovane ritenuta meno esperta".

E cosa pensa della negazione di Prodi che ha detto di non aver fatto una cosa che invece aveva fatto, cioè il tirare i capelli della Orsini?

"Su questo non ci sono certezze legate al momento del gesto in se. Ma capita che soprattutto con il passare degli anni, alcuni adulti non si rendano conto al 100% della gravità di un gesto compiuto, ne perdano la contezza e ne danno quindi una lettura per certi versi differente rispetto alla realtà"