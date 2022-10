Angela Celentano, parla l'avvocato: "Le somiglia, ma è difficile avvicinarla"

Angela Celentano, intervistato l'avvocato di famiglia: "Incredibile somiglianza con la ragazza dell'America Latina, ma è difficile da avvicinare"

Questa mattina, 12 ottobre, alla trasmissione "Mattino Cinque" è stato ospite l'avvocato della famiglia di Angela Celentano, Luigi Ferradino. La bimba è scomparsa sul Monte Faito, all'età di tre anni, il 10 agosto 1996, mentre era in gita con i genitori, dalla scorsa estate, però, gli inquirenti stanno seguendo una nuova pista che arriva dal Sud America, dove sembrerebbe che una ragazza le somigli molto.

L'avvocato Luigi Ferradino ha spiegato: "C'è un incredibile somiglianza con la ragazza dell'America Latina, ma è difficile da avvicinare. La giovane ha una rete di protezione intorno molto forte per via della famiglia alle spalle molto facoltosa. Esercita, poi, una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente".



E aggiunge: "Ciò rende più complicata la raccolta del Dna e il procedere con le analisi". Il legale, in collegamento con la trasmissione di Canale 5, torna a parlare anche di quella particolare macchia o voglia sulla pelle, che aveva Angela Celentano e che anche la ragazza del Sud America sembra avere sulla schiena.

"Angela aveva una voglia nella parte destra della schiena mentre questa ragazza ce l'ha proprio al centro. Abbiamo interpellato una dermatologa e ci ha detto che crescendo è possibile che ci sia stata una traslazione", conclude il legale.

Mentre è atteso l'esito del test del DNA, ci sono altri dettagli che fanno supporre che la ragazazza dell'America Latina possa essere Angela Celentano, come la somiglianza alle altre sorelle e ai genitori Maria e Catello Celentano.