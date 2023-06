Animali gratis sui treni per il periodo estivo: l'idea di Trenitalia

E' stata presentata a Roma l'iniziativa di Trenitalia riservata agli animali che viaggeranno gratis durante il periodo estivo: fino al 15 settembre sulle Frecce e fino al 5 settembre su Intercity. L’Ente Nazionale Protezione Animaliche applaude alla proposta.

“Purtroppo gli abbandoni durante il periodo estivo – afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - sono una realtà con cui dobbiamo fare i conti ogni anno e le motivazioni economiche per le cessioni di animali sono tra i primi posti. Anche per questo, iniziative come quella intrapresa da Trenitalia per far viaggiare gratis gli animali durante le vacanze, sono da pubblicizzare e plaudire. In un’indagine sugli animali in vacanza che avevamo realizzato lo scorso anno i detentori di animali ci avevano raccontato le difficoltà di partire con i propri pet e il costo eccessivo da affrontare, 137 euro in più da mettere nel budget vacanza solo per portarli. Di questi il 15% era proprio per i mezzi di trasporto”.