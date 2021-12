Anziana sbranata da 2 cani del figlio. Gravissima, rischia amputazione braccio

Anziana sbranata dai cani. Rischia di perdere un braccio

Una donna di 83 anni di Frosinone è ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dopo aver subito un'aggressione da parte dei due cani del figlio. Un maschio e una femmina di molosso. L'anziana signora è stata azzannata. La tragedia - si legge sul Corriere della Sera - è avvenuta in provincia di Frosinone in una zona periferica di Sant’Elia Fiumerapido, presso Cassino. Subito soccorsa e portata in ospedale, dove è stata operata d’urgenza, le condizioni dell’anziana donna permangono gravissime e, oltre alle ferite alle gambe, rischia l’amputazione di un braccio.

Non si esclude - prosegue il Corriere - il trasferimento a Roma presso una struttura specializzata. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. I cani, un maschio e una femmina di molosso, una razza da guardia conosciuta e apprezzata fin dall’antichità, sono stati prima bloccati e poi sequestrati dai veterinari dell’Asl di Frosinone.

LEGGI ANCHE

Ferrero, la figlia. "Non ci sta con la testa. Sono incazz...non ho più soldi"

Super Green Pass fino a Pasqua. Stato d'emergenza per altri sei mesi