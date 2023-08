"Aereo rotto”, Davigo bloccato a Brindisi. E l’ex toga tira fuori il codice civile

La Piazza, Davigo dopo La Piazza di Affari resta bloccato a Brindisi

Disavventura per Piercamillo Davigo. Reduce dalla serata conclusiva de La Piazza, la kermesse di affaritaliani.it svoltasi a Ceglie Messapica, l’ex magistrato già membro del Csm, è rimasto bloccato a Brindisi e non è riuscito a rientrare su Milano a causa di un guasto del vettore Ita su cui avrebbe dovuto volare. “Una cosa irragionevole”, ha commentato Davigo al telefono con Affari. Sorte condivisa con il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, anche lui, ospite de La Piazza.

Davigo dovrà aspettare domani per ripartire, ma non ha perso l’occasione per sfoggiare il tipico sarcasmo che lo contraddistingue: “C’era un’addetta a terra che si è giustificata dicendo che non è colpa loro se l’aereo si è rotto”, tuttavia, ha ribattuto l’ex magistrato all’interlocutrice, “il codice civile la pensa diversamente” in quanto “il contratto non è stato rispettato” e quindi vi è “inadempienza”.