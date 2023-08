"L'errore di Craxi...". Davigo a La Piazza crea dibattito a Radio Radicale

Davigo, la bomba su tangentopoli a La Piazza fa notizia nelle radio

La Piazza di Affaritaliani.it crea dibattito anche nelle radio. Hanno fatto scalpore le parole dell'ex magistrato Piercamillo Davigo su tangentopoli e il caso viene dibattuto anche a Radio Radicale.

Queste le dichiarazioni dell'ex pm di Milano intervistato dal direttore di Affari Angelo Maria Perrino. "Le racconto l'errore che fece Craxi. Prima disse che il caso della mazzetta di Chiesa del Pio Albergo Trivulzio era isolato. Poi lo stesso Craxi intervenendo in Parlamento per difendersi dalle accuse di aver ricevuto mazzette, disse: "quello che ho fatto io qui lo avete fatto tutti".

Davigo sottolinea un aspetto: "Nessuno si alzò per protestare e dire che non era vero, perché nessuno sapeva esattamente cosa stesse avvenendo nel proprio partito. Ancora oggi - prosegue Davigo a La Piazza - prendiamo solo i politici corrotti meno bravi a nascondersi e gli altri non sono ancora stati presi".

Ma andò proprio così? Si domandano a Radio Radicale. Così l'intervento di Davigo a La Piazza diventa l'occasione per far riascoltare le parole di Craxi e le reazioni del Parlamento, che confermano quanto sostenuto dal leader del Psi. In Aula solo silenzi e applausi al suo discorso.