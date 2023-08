La Piazza di Affari fa notizia sui quotidiani. Fatto Quotidiano, Giornale e...

La terza serata de "La Piazza" di Affari fa notizia sui quotidiani

Chiusura densa di spunti e di notizie per "La Piazza", la kermesse di Affaritaliani.it ideata e condotta dal direttore Angelo Maria Perrino. Come ormai da tradizione, la cittadina di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi si è trasformata da nel salotto della politica italiana con un'agenda fitta di incontri, dibattiti e interviste. Il programma è cominciato sabato 26 agosto.

E ancora una volta c'è grande attenzione per l'evento sui vari media italiani. Pressoché tutti i principali quotidiani italiani hanno parlato della serata conclusiva de "La Piazza", grazie ai tanti spunti emersi dagli interventi dei tanti ospiti. Il governatore della Puglia Michele Emiliano, Francesco Boccia del Pd, Andrea Crippa della Lega, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, l'ex magistrato Piercamillo Davigo e molti altri.