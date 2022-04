Armi alla Colombia, Profumo: "D'Alema non aveva mandato a trattare"

Armi alla Colombia, l'ad di Leonardo Profumo conferma al Senato che D'Alema non aveva mandato a trattare

"Lo voglio sottolineare in maniera forte, D'Alema non aveva nessun mandato, formale o informale, a trattare per conto di Leonardo". Lo ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, presso la Commissione Difesa del Senato rispondendo a una domanda sulla vicenda riguardante l'intermediazione per la vendita alla Colombia di armi.

"La trattativa con la Colombia non era un G2G, dobbiamo averlo molto chiaro, altrimenti creiamo confusione", ha spiegato Profumo. E ha aggiunto: "Avevamo avviato la procedure con Wama nel 2019 quindi in tempi ampiamene antecedenti a queste vicende".

Nel caso specifico, "il presidente D'Alema, anche in relazione alla sua storia istituzionale, ha prospettato a Leonardo che queste opportunità potessero essere maggiormente concrete ma fin da subito ha chiarito che sarebbe rimasto del tutto estraneo alle future attività di intermediazione nei nostri confronti. Solo sulla base di questa soluzione l'azienda ha avviato le previste attività di verifica della fattibilità di queste ulteriori opportunità".

Profumo ha poi rimarcato: "Non siamo arrivati ad alcuna sottoscrizione di contratti. Per noi è estremamente rilevante, sarebbe estremamente importante capire se riuscire a entrare sul quel mercato".

Armi alla Colombia, Profumo: "Ho partecipato a una videocall con D'Alema"

"Ho partecipato a una videocall, ma dal mio ufficio. - afferma Profumo rispondendo a una domanda del senatore Maurizio Gasparri nel corso di un'audizione al Senato - "Doveva essere di saluto al ministro della Difesa colombiano che non si è presentato ed ha avuto tempi estremamente rapidi".

