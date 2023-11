Arrestata in Arabia per uno spinello: liberata l'hostess Ilaria De Rosa

L'hostess 23enne Ilaria De Rosa, arrestata lo scorso 5 maggio, è stata scarcerata. Il movente dell'arresto? Detenzione di stupefacenti

L'hostess di 23 anni, Ilaria De Rosa, della compagnia aerea Avion Express è stata scarcerata in Arabia Saudita, dove era stata arrestata lo scorso 4 maggio con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La ragazza, originaria di un paesino del Trevigiano, sarebbe stata arrestata perché trovata in possesso di uno spinello.

Dopo la scarcerazione dal carcere di Jeddah non si sa se la 23enne tornerà in Italia, ma una cosa è certa: la giovane non potrà più fare ritorno in Arabia Saudita, dalla quale è stata espulsa. La ragazza sarebbe stata imbarcata sul volo diretto a Roma della Saudia Airlines, in arrivo nella capitale alle 13.40.

Mentre si trovava in una villa a Gedda per partecipare ad una festa con alcuni amici, le forze dell'ordine, che avevano fatto irruzione nell'abitazione, avevano riferito di aver trovato sulla ragazza uno spinello. La giovane ha da sempre respinto tutte le accuse. Secondo il senatore veneto Pierantonio Zanettin De Rosa non tornerà subito in Veneto. "Complimenti sinceri al vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Taiani – ha sottolineato Zanettin – che ha seguito personalmente la delicata vicenda, ed al personale della Farnesina, che anche stavolta ha operato con la consueta professionalità ed efficienza".

