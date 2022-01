Astronomia, scoperta una stella che emette segnali radio. "Mai vista prima"

Astronomia, "la cosa più luminosa presente nel cielo"

Straordinaria scoperta per l'astronomia. Un mistero astrologico meraviglioso è stato appena svelato. Da qualche ora Natasha Hurley Walker è l’astrofisica più inseguita al mondo dopo che su Nature è stato pubblicato un articolo su qualcosa che non dovrebbe esserci: "Una sorgente radio che si ripete con una periodicità precisa, ogni 18,8 minuti, e persiste ogni volta per circa un minuto". In parole povere, una stella che nessuno aveva mai visto, solo ipotizzata dalle teorie. Il tutto, per giunta, a «soli» 4 mila anni luce di distanza da noi, all’interno della Via Lattea. "All’inizio - spiega Natasha Hurley Walker al Corriere della Sera - ho pensato che dovevamo aver commesso un errore: che niente nel cielo potesse essere così luminoso e tuttavia cambiare così rapidamente. Poi ho pensato che forse era un segnale artificiale, un aeroplano, un satellite. Ma era impossibile: continuavamo a trovarlo nello stesso posto, in movimento con le stelle e il sole".

"Abbiamo capito - prosegue Hurley al Corriere - che dovevamo correggere il movimento della Terra attorno al Sole e questo ci ha permesso di comprendere che il segnale doveva trovarsi al di fuori del sistema solare. Abbiamo calcolato la distanza usando i dati radio. Nel frattempo, la scoperta diventava sempre più eccitante: stavamo trovando qualcosa di totalmente nuovo che nessuno si aspettava di vedere! Beh, è stato meraviglioso. Nessuno aveva mai osservato una sorgente radio che si ripetesse in questo modo. La scoperta più simile era stata fatta dal team dello scienziato Hyman nel 2005 che aveva scoperto il “burster” del centro galattico, un episodio che produsse cinque esplosioni a 77 minuti di distanza l’una dall’altra. E poi tacque".

