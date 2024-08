Grecia, trovato il cadavere di una donna in un centro commerciale bruciato. Ancora incendi nella penisola

Grecia, trovato il cadavere di una donna a Patima Halandriou, uno dei comuni devastati dagli incendi iniziati domenica 11 agosto e ancora in corso

Nel quartiere di Patima Halandriou, nella periferia di Vrilissia, uno dei tanti comuni greci evacuati da domenica a oggi, martedì 13 agosto, è stato trovato il cadavere di una donna. È stato rinvenuto all'interno di un esercizio commerciale danneggiato da uno dei violenti e irrefrenabili incendi che stanno devastando la penisola ellenica nella sua parte Nordorientale, zona in cui si trova Atene e la regione Attica. La donna sembra avere una sessantina d'anni, ma al momento non si hanno notizie su chi possa essere. Da Vrilissia sono state evacuate 70 mila persone. In tutto sono migliaia gli sfollati da villaggi, paesi, comuni e città, tra cui anche quella di Maratona. Secondo il portavoce dei Vigili del fuoco, Vassilios Vathrakogiannis, non c'è più un unico fronte di incendi attivo nella regione dell'Attica nord-orientale, che comprende parti di Atene, mentre ci sono ancora "molti incendi attivi localizzati", soprattutto intorno alle città di Maratona e Penteli.

Nella Grecia del Nord-Est sono in azione centinaia di Vigili del fuoco che continuano a combattere le fiamme che, domenica pomeriggio, sono partite dal villaggio di Varnavas, a 35 km a Est di Atene. Da lì, a causa di vento e siccità, l'incendio si è propagato velocemente e violentemente: i media greci parlano di fiamme alte 25 metri che formano un muro di fuoco lungo circa 30 km, stando a quanto riportano Ana e Ansa. Per contrastare gli incendi, la Grecia ha chiesto aiuto all'Europa che ha risposto con la Francia. È partito oggi, infatti, un primo contingente di 91 soccorritori della sicurezza civile da Brignoles (Var, sud-est) a bordo di diversi veicoli antincendio in direzione della Grecia. Sono circa 180 vigili del fuoco e soccorritori e 55 camion inviati come rinforzi nella speranza di porre fine a questa drammatica situazione.