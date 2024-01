“Auguro un anno di merda ai comunisti”, bufera su un assessore casertano

Assessore posta auguri con foto Mussolini

Scoppia il caso dell'assessore al Comune di Maddaloni (Caserta) che con un post social in cui compare Mussolini augura ai comunisti “un anno di merda”. La sezione casertana dell'Anpi, l'associazione nazionale partigiani, invoca le dimissioni per l’assessore Claudio Marone.

"Negli ultimi anni - scrive l'Anpi in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook - abbiamo assistito ad una crescente delegittimazione, dapprima strisciante poi sempre più spudorata, della Resistenza. Tutto questo ha portato al moltiplicarsi di fenomeni e di iniziative che ammiccano al fascismo, si ispirano a quel mondo e a quella storia. La delirante esternazione dell'assessore alla Sanità e all'Ambiente del Comune di Maddaloni, Claudio Marone, con tanto di foto di Mussolini, è certamente in contrasto con i principi antifascisti che sono a fondamento della Costituzione italiana e con lo stile che dovrebbe caratterizzare i comportamenti di un'autorità pubblica. Qualsiasi ruolo nelle Istituzioni pubbliche è assolutamente incompatibile con gli atteggiamenti di fanatici revisionisti della storia del nostro Paese e con qualsiasi forma di apologia del fascismo, regime dittatoriale che ha segnato senza alcun dubbio il periodo più buio della storia d'Italia".

L'Anpi ricorda che "l'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia riporta numerosi episodi di violenza esercitata nell'autunno del 1943 contro la popolazione di Maddaloni e testimonianze della resistenza opposta da gruppi di patrioti. Dieci furono le vittime a Maddaloni (più 6 quelle di Valle di Maddaloni) delle azioni di violenza commessi dall'esercito tedesco e dai suoi alleati fascisti; 51 maddalonesi, fra cittadini e cittadine, ottennero poi le qualifiche di partigiani e patrioti! Facciamo, quindi, appello al Comune di Maddaloni e in particolare al sindaco Andrea De Filippo perché inviti il suo assessore a lasciare ad altri il ruolo per cui si è dimostrato inadeguato".