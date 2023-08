Auto davanti troppo lenta, giovane autista ucciso a colpi di fiocina a Sirolo

Omicidio a Sirolo, lite per il traffico prende la fiocina da sub e spara. Fermato il killer che aveva tentato la fuga

La scena che si sono trovati davanti i carabinieri è degna di un film dell'orrore. Una lite per il traffico finisce in tragedia a Sirolo in provincia di Ancona. Un giovane è stato ucciso in strada a colpi di fiocina da sub. È accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 27 agosto, in mezzo alla gente in via Cilea, nella cittadina balneare. Secondo le prime informazioni la tragedia sarebbe avvenuta a seguito di un diverbio tra due automobilisti per una mancata precedenza. In uno scatto d’ira, l’aggressore avrebbe estratto un fucile da sub, quindi avrebbe colpito l’altro automobilista, che era in macchina con un amico, con una fiocina, per poi darsi alla fuga. In serata il presunto assassino è stato fermato dai carabinieri.

Si tratta di un 30enne di nazionalità algerina: gli agenti l’hanno trovato per strada a Falconara Marittima, a torso nudo e in possesso dell’arma del delitto, un fucile da sub. È stato condotto in stato di arresto nella caserma dei carabinieri di Osimo. Secondo i carabinieri, che stanno indagando sull’omicidio, i motivi del gesto sarebbero futili.