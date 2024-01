Autovelox, in Salento boom di multe: sanzioni per 23 milioni di euro. La denuncia del Codacons

Incassi record in Salento grazie agli autovelox. La provincia di Lecce si colloca tra le zone con gli introiti maggiori in tutta Italia con le infrazioni rilevate dai dispositivi disseminati in lungo e in largo su tutto il territorio. I dati diffusi dal Codacons certificano per i comuni salentini un’impennata di incassi che sono ormai diventati fonte di polemica tra gli automobilisti locali che tra i turisti che scelgono il tacco d’Italia per trascorrere le loro vacanze in estate e non solo.

“I comuni nella zona del Salento hanno ottenuto complessivamente circa 23 milioni di euro grazie alle sanzioni elevate tramite gli autovelox. Il comune di Cavallino, ad esempio, ha visto gli introiti passare da zero del 2021 ai 2.520.121 euro del 2022 grazie all’apparecchio di rilevazione della velocità installato sulla statale 16 Lecce-Maglie”. I maggiori introiti nella zona vanno però a Melpignano: 2.545.445 euro grazie agli autovelox sulla Statale 16 Lecce-Maglie, poi oggetto di uno scontro tra Comune e prefetto.