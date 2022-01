Autovelox, giudice fa annullare la multa. Senza la foto la sanzione non vale

Autovelox automatico: senza foto la multa non è più valida

Arriva una novità importante per gli automobilisti. Un giudice di Pace ha annullato una multa fatta da un Autovelox automatico, perchè il sanzionatore non è stato in grado di documentare attraverso un'immagine l'evidenza dei fatti, in particolare se il verbale fosse stato redatto in ufficio, in un momento successivo a quello dell'infrazione. La sanzione annullata con sentenza n.2430 era stata elevata per eccesso di velocita' in un paese in provincia di Frosinone, a seguito dell'esame delle prove fotografiche scattate dall'Autovelox e visionate in ufficio da agenti accertatori.

Inoltre, al momento dell'infrazione, non erano presenti a bordo strada ne' l'agente che aveva poi redatto il verbale ne' un operatore della Stradale. "Per questo motivo - spiega la sentenza - il verbale proposto non ha fede privilegiata; rispetto alla presunta infrazione contestata, trattandosi di accertamento eseguito mediante un'attivita' ispettiva di verifica del rilievo strumentale e della relativa documentazione fotografica e pertanto fornisce al Giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento".

LEGGI ANCHE

"Vaccino obbligatorio e multe per i No Vax". Confermato. Sei d'accordo?

Governo, Giorgetti volta le spalle a Draghi. "Un altro anno così non si può"