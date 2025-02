Tragedia ad Acerra: bambina di 9 mesi muore sbranata da un pitbull nel suo letto

Tragedia ad Acerra, in provincia di Napoli: una bambina di 9 mesi è morta sbranata da un pitbull nella sua abitazione. Il padre ha riferito alla Polizia di aver trovato la piccola nel suo letto in una pozza di sangue dopo essere stata sbranata dal cane. La bimba è stata portata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.