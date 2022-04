Barbareschi: "Gay? Il problema è la mafia dei fro...". E scoppia la bufera

Luca Barbareschi: "Omossessuali? No, il problema è la mafia dei fro..."

"È la mafia dei fr... che è il problema. Non è essere omosessuale, è la mafia degli omosessuali e delle lesb…". Luca Barbareschi travolto dalle polemiche per la frase choc pronunciata ieri, venerdì 29 aprile, durante il vernissage di una mostra ospite di Vittorio Sgarbi. L’attore ed ex deputato si trovava all’inaugurazione di “Eccentrici e solitari”, in cartello a Sutri (Viterbo).

Ebbene, pochi istanti dopo la forte dichiarazione, Barbareschi ha inoltre sostenuto che, a suo avviso, "l'inclusività è la cosa più stupida del mondo. Io dovrei fare un film in cui c'è sempre un nano, un transgender, un cinese. Ma cinese come? Omosessuale, lesb…?"

Non ha tardato ad arrivare la reazione di Lazio Pride, tra le maggiori associazioni LGBT locali. "Le parole di Luca Barbareschi, che durante un evento a Sutri, ha accostato le mafie con la comunità LGBT risultano inaccettabili”. Questa la risposta di Lazio Pride, che continua: “Ricordiamo che nel 2018 il Pride di Ostia, organizzato da Lazio Pride, fu dedicato proprio alle vittime delle mafie, in gemellaggio con il Napoli Pride”.

