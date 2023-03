Barcone alla deriva, Alarm Phone: "Migranti esausti e ancora in mare"

Strage Migranti, Alarm Phone esorta le autorità italiane a coordinare un'operazione di salvataggio

Non s'arresta il caos migranti a largo delle coste italiane: un barcone proveniente dalla Libia è in difficoltà. Questa mattina la Ong Alarm Phone ha esortato, attraverso un tweet, le autorità competenti a un'operazione di salvataggio. "Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità, sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare le persone in salvo in Italia!", si legge sul social.

The people in distress called us again this morning. More than 24 h after our initial alert to authorities, they’re exhausted and still out at sea, fighting the bad wind & weather conditions. We urge authorities to coordinate a rescue asap & bring the people to safety in #Italy! pic.twitter.com/jUd1DyySeF — Alarm Phone (@alarm_phone) March 12, 2023

Nella notte, la Ong, creata da una rete di attivisti per allertare i soccorsi in mare, aveva twittato, a proposito dell'imbarcazione alla deriva da ieri tra le onde nel Mediterraneo centrale: "Abbiamo perso i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora".