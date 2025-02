Bari, litigio tra condomini finisce quasi in tragedia. Diverse coltellate, arrestato un 70enne

Bari, tentato omicidio. Lite di condominio, spunta un coltello

Tragedia sfiorata a Bari per una lite di condominio, spunta un coltello e a farne le spese è un 51enne, colpito con diversi fendenti da un 70enne. L'intervento della polizia, in seguito alla chiamata di altre persone dello stesso palazzo che hanno assistito alla scena, ha portato all'arresto del presunto colpevole. La vittima - riporta Bari today - è ora ricoverata in pericolo di vita al Policlinico di Bari. L'aggressione è avvenuta nel quartiere Poggiofranco. L'uomo arrestato è accusato anche di occultamento del corpo del reato. I militari sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un accoltellamento ai danni di una persona.

La vittima, all'arrivo delle Forze dell'Ordine e degli operatori del 118, era a terra senza conoscenza e accanto alla porta dell'ascensore sul piano del suo appartamento. Le indagini hanno consentito di ricostruire frequenti liti condominiali tra il 70enne e la vittima. Il presunto aggressore si sarebbe poi disfatto dell'arma, un coltello da cucina con lama da 17 cm, gettandolo nel vano ascensore. Il 70enne, nel 2018, era già stato colpito da ammonimento del questore, per poi essere condannato nel 2019 e nel 2022 per atti persecutori commessi ai danni della vittima e della famiglia di quest’ultimo.