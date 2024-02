Basile attacca Segre: "Si addolora solo per i bimbi ebrei. Imita i nazisti?"

Basile, durissimo attacco a Segre: "Anche i nazisti erano molto buoni con i loro piccoli..."

Elena Basile attacca pesantemente Liliana Segre, lo fa attraverso un video in cui si scaglia contro la senatrice a vita. L'accusa è di usare due pesi e due misure tra i bimbi morti di Israele e quelli palestinesi e poi le parole più dure, il paragone con il comportamento tenuto dai nazisti. "Liliana Segre è tormentata e non riesce a dormire ormai dal 7 ottobre? Si addolora solo per i bambini ebrei", l'attacco sui social dell'ex ambasciatrice italiana – che ha rappresentato il nostro Paese tra l’altro in Belgio e Svezia - a Segre. Ora l’ex diplomatica se la prende direttamente con la senatrice a vita e sopravvissuta alla Shoah. Colpevole a suo dire di aver di fatto sentito e condiviso il dolore solo dei bambini ebrei uccisi il 7 ottobre nelle stragi di Hamas. Neppure l’ombra di un pensiero per quelli palestinesi, attacca invece Basile. "Lei cara signora dice di non riuscire a dormire, di come la sua memoria sia tormentata non solo nel Giorno della Memoria ma per 365 giorni da quello che ha vissuto nei campi di concentramento: ma i bambini palestinesi non la toccano? Proprio lei, una sopravvissuta all’Olocausto", polemizza Basile.

Poi l’affondo al veleno: "Ma lo sa che anche i nazisti erano molto buoni con i loro bambini? Anche loro avevano una morale per i tedeschi, ariani e bianchi e non sentivano nulla per la morte degli ebrei. Lei vuole imitarli?". immediata la risposta di Segre attraverso i suoi familiari. "Mia madre ha ripetuto sempre, anche da Fabio Fazio, che lei non fa distinzioni, che le fanno una pena infinita i bambini di tutte le nazionalità, di tutte le fedi, quelli israeliani e quelli palestinesi. Quindi quello che ha detto Basile è una cosa totalmente falsa", sbotta il figlio di Liliana Segre, Luciano Belli Paci. Che fa sapere all’Ansa di aver scritto all’ex ambasciatrice per farle notare tutto ciò, chiedendole di rimuovere il video incriminato. Se così non avverrà, prosegue, "domani provvederemo con la querela".