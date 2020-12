Bellano, scritte contro il maresciallo. "Giù le mani dalle mogli degli altri"

A Bellano, è comparsa una scritta sui muri della città: “Giù le mani dalle mogli degli altri. Codardo togliti cintura e pistola e difenditi dai mariti”. Come si legge sul Corriere della Sera, l’invettiva è rivolta al comandante della stazione dei carabinieri, in servizio nella città dal 2004. Nonostante il sindaco, Antonio Rusconi abbia detto che “Le scritte ingiuriose sono state rimosse e dovrà essere effettuato un ulteriore intervento per imbiancare i muri vandalizzati”, ad oggi l’uomo vittima di questo attacco rischia l’allontanamento per “incompatibilità ambientale”. Secondo il Corriere l’azione è stata svolta da qualcuno che conosceva gli spostamenti del comandante perché apparse nel giorno esatto in cui usciva dopo un periodo di quarantena da Covid. Intanto sono stati avviati degli accertamenti da parte del comando provinciale dei carabinieri.