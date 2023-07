Belluno, auto travolge una famiglia: morti bimbo di 2 anni, padre e nonna

Belluno, auto falcia un'intera famiglia: tre morti tra cui un bambino di due anni

Un'auto ha travolto una famiglia di quattro persone a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Tragico il bilancio: il papà e la nonna sono morti sul colpo, mentre il bimbo è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Ferita anche la mamma. Il nonno giunto sul posto è stato colto da malore e trasportato anche lui in ospedale. Alla guida dell'auto una donna straniera, anche lei ferita. L'incidente è avvenuto alle 15.20 in Via Udine lungo la strada regionale 355.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza il teatro dell’evento e collaborato con il personale sanitario nei soccorsi ai feriti. Il bambino piccolo è stato stabilizzato dal personale del Suem ed elitrasportato in ospedale a Belluno. I due feriti sono stati portati via in ambulanza, come anche il nonno del bambino arrivato subito dopo e colto da malore. La strada è al momento chiusa per i rilievi del sinistro da parte dei carabinieri. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso.

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si dice “profondamente colpito e addolorato” per la tragedia successa a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese, dove un’auto ha falciato una famiglia di quattro persone causando tre vittime tra cui un bimbo di due anni. Mi stringo ai parenti delle vittime e a tutti i loro cari e prego che il bilancio non si aggravi''.

''Aumentare la sicurezza stradale è un mio obiettivo, da papà ancor prima che da ministro, e tragedie come questa ci ricordano brutalmente l’importanza di essere responsabili e attenti alle regole”, conclude Salvini.