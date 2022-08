Belluno, muore un bimbo di 2 anni: potrebbe aver ingerito farmaci o droga

Belluno, un bimbo di 2 anni è morto. L'ipotesi è che possa aver ingerito una sostanza pericolosa

Nicolò Feltrin, un bambino di 2 anni, è deceduto all'ospedale di Pieve di Cadore (Belluno) dopo essere stato colto da un malore in casa.

Il piccolo era stato in un parco giochi in compagnia del padre nelle ore precedenti, poi al ritorno a casa il malore improvviso. Quando è arrivato in ospedale in codice rosso, era addormentato e presentava una grave insufficienza respiratoria con battito cardiaco rallentato. Purtroppo i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. il piccolo è morto poche ore dopo.

Il padre, Diego un boscaiolo di 41 anni, ha riferito di aver visto il figlio mettere in bocca qualcosa: "una cosa scura e l'ha portata alla bocca”. Ipotizza quindi che il bimbo possa aver ingerito una sostanza pericolosa raccolta da terra al parco.

"Al ritorno a acasa hanno mangiato qualcosa e poi Nicolò ha iniziato a sentirsi male: sembrava intontito" così ha riferito il nonno paterno Sergio.

La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del padre indagtato per omessa sorveglianza. I carabinieri di Belluno hanno acquisito la cartella clinica in ospedale e continuano le ispezioni al parco giochi e a casa del piccolo in cerca di ulteriori indizi. Fondamentali saranno le risposte dall’autopsia.