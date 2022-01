Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite

Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze su alcuni contratti pubblicitari

Beppe Grillo è indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it. Nel contratto un compenso di 120mila euro l’anno. Perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici del garante del Movimento 5 Stelle. I fatti emersi a dicembre 2019 nell’inchiesta sulla Fondazione Open di Matteo Renzi.

Come scrive il Corriere della Sera la circostanza emerge a margine di alcuni sequestri e acquisizioni di documenti da una inchiesta su alcuni dei beneficiari di contributi, o controparti di contratti, della compagnia da tempo in cattive acque, e ammessa nel giugno 2020 dal Tribunale di Milano alla procedura di concordato preventivo, proposta dal gruppo (che fattura 700 milioni e impiega 6mila marittimi) a obbligazionisti, alle banche e allo Stato pure in gioco per la contrastata vicenda della Tirrenia.

Il fondatore di Moby, Onorato, e il figlio Achille sono indagati per bancarotta fraudolenta. L'indagine che coinvolge Grillo si fonda anche sui risultati di una consulenza tecnica disposta dalla procura milanese nell'ambito della procedura di condordato di Moby. Sotto accusa è finito l'accordo, del valore di 120 mila euro all'anno e di durata biennale, sottoscritto nel marzo 2018 e valido fino al marzo 2020: l'obiettivo, come emerge dalla consulenza tecnica, era far "acquisire visibilità, con finalità pubblicitarie" al gruppo Moby "sul blog presente sul sito beppegrillo.it nonchè attraverso i canali redazionali social di Beppe Grillo srl, avvelendosi del loro supporto redazionale". Sempre secondo il consulente della procura, l'importo complessivo versato dalla Moby a favore della Beppe Grillo Srl ammonterebbe a 200 mila euro. Sono in corso acquisizioni e sequestri da parte della Guardia di Finanza.

L'articolo 346 bis del codice penale spiega il reato di traffico di influenze illecite. "Chiunque - si legge - sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi".